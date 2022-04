Adesivo em táxi sugere pagamento com favores sexuais - Foto de leitor

Publicado 16/04/2022 08:00

Não é de hoje que as mulheres reclamam de assédio nos transportes, mas um motorista, aparentemente, resolveu ir além. Na lateria do veículo que circula pela capital, lê-se o adesivo: "Aceitamos XereCard". A vereadora Thaís Ferreira (PSOL) ficou indignada com o trocadilho infame, usando o logotipo de uma conhecida bandeira de cartão de crédito para sugerir o pagamento em favores sexuais. O gabinete já encaminhou um ofício às secretarias municipais de Transporte e da Mulher, identificando o veículo e pedindo providências.