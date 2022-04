O deputado Anderson Moraes é o vice-líder do PL na Assembleia - Alerj

Publicado 16/04/2022 11:00

Depois da escolha de Dr. Serginho para a liderança do PL na Assembleia, o partido entregou a vaga de 1º vice-líder a Anderson Moraes, um dos críticos mais ferozes ao ex-governador Wilson Witzel. Os dois são grandes apostas do diretório estadual para a reeleição. Anderson, inclusive, lança no próximo mês um livro no qual conta os bastidores da ascensão e queda do ex-juiz.