Plenário do Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara do RioDaniel Castelo Branco

Publicado 17/04/2022 09:00

Se a comissão formada no ano passado para revisar o Regimento Interno da Câmara do Rio praticamente não andou , neste ano, a conversa é outra. Vez sim e outra também o assunto volta ao colégio de líderes — afinal, ao longo do tempo, as regras de funcionamento da Casa foram se transformando em uma colcha de retalhos entre emendas e precedentes regimentais diversos que complicam o entendimento. Para agilizar, o grupo presidido por Eliseu Kessler (PSD) — que conta ainda com Dr. Gilberto (PTB) na relatoria, além de Zico (Republicanos), Eliel do Carmo (DC), João Mendes de Jesus (Republicanos) e Paulo Pinheiro (PSOL) — pretende criar um sistema para que vereadores enviem sugestões de mudanças. Elas serão reunidas até o fim do semestre, e formatadas em uma proposta final ainda em setembro. No radar, estão questões como a ampliação dos integrantes das comissões e simplificação dos procedimentos. Sem falar na proibição de lucrar com vídeos na internet, depois que a Emenda à Lei Orgânica passar a valer.