Publicado 20/02/2022 09:00

O ano legislativo na Cinelândia acabou de começar — mas, pelo visto, o regimento interno da Câmara deve fechar 2022 sem mudar uma só vírgula. Em 2021, o ex-presidente Jorge Felippe (DEM) tomou para si a função de revisar as normas da Casa, mas a comissão especial não apresentou propostas. Na última reunião do colégio de líderes, a vereadora Teresa Bergher (Cidadania) estrilou ao ver que, em ano eleitoral, não havia interesse em retomar os trabalhos. Entre as mudanças urgentes, está o baixo número de integrantes das comissões permanentes: como são apenas três (inclusive nas de Justiça e Redação e de Orçamento), os colegiados acabam sendo pouco representativos — além de muito mais propensos a navegar conforme os ventos governistas. A exigência de 17 assinaturas para a apresentação de emendas é outro problema — assim como a falta de regras para o funcionamento semipresencial. Na última semana, houve votos proferidos... da Rússia.

Picadinho

A campanha Minha Pata não tem Sola, que seria hoje, em Ipanema, foi cancelada: a Secretaria de Proteção aos Animais do Rio está ajudando os resgates em Petrópolis.

DescompliC, empresa de intermediação cartorária inaugura filial na Barra, no Shopping Barra Point.

A partir de amanhã, a Câmara do Rio passa a arrecadar doações para os animais desabrigados pelas chuvas em Petrópolis.

O presidente da OAB-RJ, Luciano Bandeira nomeou Fernanda Pereira Machado como uma das delegadas da Comissão de Enfrentamento à Violência contra advogados da seccional.