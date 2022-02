Ricardo Amaral, Pedro deLamare, Eduardo Paes, David Zilberstein e Júlio Lopes - Divulgação

20/02/2022

O quiosque DeLamare, no Posto 8 de Ipanema, teve seu dia de point da política na última semana. Eduardo Paes (PSD) estava dando seu aval aos pratos de frutos do mar, quando encontrou Júlio Lopes com Ricardo Amaral.