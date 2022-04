Aparecida Panisset chegou a flertar com o Republicanos, mas acabou no União Brasil - Reprodução / redes sociais

Aparecida Panisset chegou a flertar com o Republicanos, mas acabou no União BrasilReprodução / redes sociais

Publicado 17/04/2022 08:00

A gonçalense Aparecida Panisset começou o ano no PDT, chegou a flertar com o Republicanos, mas acabou fechando com o União Brasil. Ela buscou um espaço onde fosse competitiva contra a adversária Graça Mattos.