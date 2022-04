Mulheres estão retirando as próteses de silicone por motivos de saúde - Divulgação

Publicado 19/04/2022 11:00

A Assembleia Legislativa vota hoje, em regime de urgência, um projeto para fazer com que a cirurgia de explante mamário seja considerada reparadora — abrindo as portas para a realização por planos de saúde ou pelo SUS. A ideia nasceu no gabinete do deputado Carlos Minc a partir da experiência de uma assessora: Ingrid Gerolimich assina o documentário " Explante ", sobre a própria jornada para retirar as próteses, depois de ter a saúde comprometida.