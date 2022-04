Marcelo Freixo participa de evento da Juventude do PT organizado por vereador de Maricá - Reprodução / redes sociais

Marcelo Freixo participa de evento da Juventude do PT organizado por vereador de MaricáReprodução / redes sociais

Publicado 19/04/2022 10:00

A campanha de Marcelo Freixo está de olho no lado de lá da Baía de Guanabara. Não só a propaganda do PSB reforça o fato de o aspira ser de São Gonçalo, mas ele também tem buscado reforçar os laços no centro nevrálgico do PT no Rio, onde ainda há resistências. No último fim de semana, o deputado esteve em um evento da Juventude petista a convite do vereador maricaense Hadesh.