Publicado 19/04/2022 09:00

A Câmara do Rio começa o expediente hoje rearrumando a casa depois das mudanças causadas pelo calendário eleitoral. Quem trocou de partido perdeu o assento nas comissões permanentes — mas a expectativa é que as eleições reconduzam quase todos. A votação é para os colegiados de Direitos da Pessoa com Deficiência; de Defesa Civil; de Defesa da Mulher; de Prevenção às Drogas; de Saúde; e de Segurança Pública. As duas primeiras contavam com Carlos Eduardo, que saltou do Podemos para o PDT. Já Verônica Costa, que foi para o PL, estava nas duas do meio, enquanto Rogério Amorim — atual secretário de Defesa do Consumidor — integrava as duas últimas. Seu suplente, Chagas Bola, vai tentar manter o posto de presidente no grupo que lida com a Guarda Municipal, mas abriu mão das inspeções em hospitais. A aposta é em mais uma vaga para Carlos Eduardo. Se ele se unir a Paulo Pinheiro e João Ricardo, o grupo será de médicos que atuaram no Miguel Couto.

Picadinho

O camarote Rio Praia, na Sapucaí, não pretende deixar ninguém descansar entre os desfiles. A atração do primeiro dia de folia, amanhã, é Mumuzinho.

Hoje tem ensaio de quadra da União de Maricá, a partir das 19h, na Rodovia Amaral Peixoto, 29024.

Itaguaí também terá Carnaval fora de época. De quarta a domingo, vai ter roda de samba na Orla de Coroa Grande.

Amanhã, a Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca homenageia os 100 anos da Semana de Arte Moderna no Theatro Municipal. Haverá transmissão no YouTube.