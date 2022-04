Levantamento da Fecomércio mostrou que mais da metade dos fluminenses estão com as contas em dia - Marcello Casal JrAgência Brasil

Levantamento da Fecomércio mostrou que mais da metade dos fluminenses estão com as contas em diaMarcello Casal JrAgência Brasil

Publicado 21/04/2022 09:00

Aos poucos, os fluminenses vão ficando mais otimistas. Um levantamento feito pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) com 406 consumidores do estado entre os dias 14 e 18 mostra que, em abril, aumentou o número de pessoas sem medo do desemprego: 47% dos entrevistados estão tranquilos, contra 42,9% em março. Por outro lado, o pesadelo atormenta 30,5%. A expectativa também é crescente em relação à retomada econômica no Rio. No mês anterior, 27,9% vislumbravam dias melhores — percentual que subiu para 32,3%. Embora os pessimistas ainda sejam a grande maioria, o índice de quem antevê um futuro ruim caiu de 57,4% para 53,2%. Os números também mostram que 55,9% estão com as contas dos últimos três meses em dia, enquanto 25,6% ficaram inadimplentes. Para a turma no vermelho, o principal vilão é o cartão de crédito, mas as contas de luz, gás, telefone, água e internet também fizeram um estrago nas finanças.

Telefone mudo na área de barricada

Embora o fim das barricadas colocadas por criminosos fosse uma das principais bandeiras da campanha vitoriosa do prefeito Nelson Ruas em São Gonçalo, moradores continuam sofrendo com os transtornos. Um amigo da coluna, do Jardim Catarina, ficou sem telefone por mais de um mês, depois que equipamentos foram vandalizados. A prefeitura diz que está reforçando as ações na área de segurança pública, numa atuação integrada com o governo.

Compra e venda em alta

Um levantamento feito pelo 15° Ofício de Notas da capital mostrou que o mercado imobiliário está em recuperação neste primeiro trimestre: as escrituras públicas de compra e venda aumentaram 12% em relação a 2021.

Folia com consciência

A ação internacional Cada Lata Conta vai estar na Sapucaí com aproximadamente 80 pessoas para coleta e triagem das latinhas para reciclagem. Os foliões receberão sacolas para descartarem corretamente o lixo.





Picadinho

Saiu ontem a publicação da lei que transforma o Sambódromo em patrimônio material do estado, para preservar a cultura do samba, da música e da história do Carnaval.

Hoje, o cantor André Mello relembra grandes sucessos do Barão Vermelho no Américas Shopping.

Até domingo, todo dia é dia de folia no Alto Vidigal Brasil, com shows do Grupo Di Proposito, Tiee, Bokaloka e Pique Novo.

As pinturas da artista visual Iza Valente inspiradas na cultura do Samba vão ficar expostas no Espaço BB, no Shopping Cassino Atlântico, em Copacabana, até o dia 4 de maio.