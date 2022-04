A Polícia Militar montou um esquema especial de segurança para região do Sambódromo - Arquivo O Dia

Publicado 20/04/2022 11:00

O Carnaval pode ser fora de época, mas a campanha de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis vai estar nas ruas durante esta semana. Com o mote "Deu match? Use camisinha", a prefeitura vai distribuir 700 mil preservativos no Sambódromo, no Terreirão do Samba e em festas particulares. Além das camisinhas masculinas e femininas, a ação da Coordenadoria Executiva da Diversidade Sexual vai entregar panfletos informativos sobre outros métodos de prevenção, como Profilaxia pré e pós exposição.