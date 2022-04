Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes - Reprodução / redes sociais

Publicado 20/04/2022 09:00

Quem esperava por tiro, porrada e bomba ontem à noite, em Campos dos Goytacazes, viu uma guerra fria. O pessoal já estava sem as unhas com a expectativa — frustrada — de que o Diário Oficial trouxesse os processos de cassação de metade da Câmara. Ou que os ânimos fossem às alturas na sessão do Legislativo, onde a presença do público está proibida desde o surgimento de denúncias de pessoas armadas na plateia. No entanto, depois de uma interrupção logo no começo dos trabalhos, os sinais da briga que dividiu os vereadores só apareceram em discursos esparsos ao longo do expediente. Os 13 oposicionistas estão na corda bamba por terem obstruído as sessões seguintes à fatídica votação antecipada da mesa diretora que, em vez de reconduzir a base, elegeu Marquinho Bacellar — irmão do deputado Rodrigo Bacellar e adversário da família Garotinho. A mesa invoca o regimento para cassar a turma — que, por outro lado, já recorreu à Justiça. A briga ainda vai longe...

Diversidade Religiosa na Avenida

A Coordenadoria de Diversidade Religiosa, da Prefeitura do Rio, vai colocar seu bloco na rua — ou melhor, na Avenida — este ano, orientando a população sobre questões de liberdade de crença e acolhendo vítimas de intolerância. "Liberdade de credo e de culto são garantias constitucionais. O Carnaval pode ser um momento pedagógico para aprendermos a lidar com a multiplicidade de manifestações culturais e religiosas", defende Pai Márcio de Jagun.

Assembleia presencial

A partir de maio, as sessões na Assembleia Legislativa voltam a ser 100% presenciais. Enquanto a Câmara permitiu que os maiores de 60 permanecessem em casa, na Carioca, não tem exceção para ninguém.

Troca de cadeiras na Câmara

Carlos Eduardo voltou a integrar a Comissão de Saúde da Câmara. Ele ficou com a vaga que era do licenciado Rogério Amorim. E seu assento na Defesa da Pessoa com Deficiência é agora de Chagas Bola, suplente de Amorim.

Picadinho

Nas vésperas do dia em que se comemora a descoberta do Brasil, começa hoje a exposição "Brasil no [Centro do] mapa", no CCBB, com várias preciosidades da cartografia.

Amanhã, o poeta Caco Pontes lança "Amorfo" no Bafo da Prainha, às 18h, com pocket show de Jessica Ayo e João Loroza.

Estão abertas, até o dia 29, as inscrições para a Maratona de Leitura da edtech Árvore, para incentivar o gosto pelas letras.

O grupo Clube do Samba Enredo comanda o "grito de Carnaval" nos Bares do Zeca Pagodinho do Shopping Park Jacarepaguá e do Shopping Vogue Square, de 20 a 24 de abril.