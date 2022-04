Primeiro dia de desfiles na Sapucaí teve discórdia nos camarotes institucionais - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Primeiro dia de desfiles na Sapucaí teve discórdia nos camarotes institucionais Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 22/04/2022 09:00

O samba começou atravessado na Avenida na abertura do Carnabril — especificamente no Setor 9 da Sapucaí, reservado para os camarotes institucionais. É que, durante os anos Crivella, o governo do estado acabou se acostumando com o belo latifúndio ao ladinho do recuo da bateria. No entanto, este ano a prefeitura voltou a tomar conta do pedaço, deixando o Palácio Guanabara apenas com o segundo andar ao qual tem direito pelo contrato de cessão do Sambódromo. Resultado: dos 400 convidados planejados por noite, só seria possível receber 150. E tome negociação para, ao menos, compartilhar as frisas. A ideia inicial era deixar todo o térreo como uma área comum, permitindo a entrada de 290 pessoas no trecho externo, para acompanhar os desfiles de pertinho. Mas na hora H o que se viu foi uma grade dividindo o cercadinho. A turma das Laranjeiras chiou, sentindo que foi desprestigiada na demarcação. E isso porque foi só a primeira noite.

O pedaço mais disputado da Sapucaí

A tensão da primeira noite de desfiles não se restringiu ao Setor 9, onde a Riotur se instalou. A prefeitura também tem direito ao Setor 11 — que foi usado como camarote de Eduardo Paes e, claro, se tornou o m² mais cobiçado da Sapucaí. Teve gente com pulseirinha de acesso só ao lado de lá se desdobrando em dois para dar um jeito de curtir a festa do ladinho do prefeito. E o camarote da Câmara também teve seus momentos de atrito: além de faltar comida, houve reclamações de desequilíbrio na distribuição de convites.

O Theatro Municipal abre sua temporada de masterclasses, com grandes nomes da ópera, no dia 29. Uma banca examinadora irá selecionar quatro alunos por vez.

A Academia da Cachaça da Barra promove hoje uma roda de samba com enredos que marcaram a história da Sapucaí.

O Colégio pH está com inscrições abertas para 50 bolsas de estudo de seu pré-vestibular comunitário, o Gota Social.

Organizada pela "cronopolis.org", a 3ª edição da Copa de Poesia será em Portugal, de 1º a 8 de maio, e terá representantes do Brasil e transmissão no YouTube.