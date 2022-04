Desfile da Em Cima da Hora, escola cujo carro alegórico se envolveu em um acidente na dispersão - Thiago Lara / Riotur

Desfile da Em Cima da Hora, escola cujo carro alegórico se envolveu em um acidente na dispersãoThiago Lara / Riotur

Publicado 23/04/2022 09:00

A morte da menina Raquel Antunes, imprensada contra um poste por um carro alegórico na dispersão da primeira noite de desfiles na Sapucaí, é vista por muita gente que acompanha o Carnaval como uma tragédia anunciada. Afinal, assim como os cambistas na entrada do Sambódromo, a presença de crianças na saída é velha conhecida. Só que, até este ano, a batata quente pulava de mão em mão: as escolas de samba, por um lado, não se sentiam autorizadas a impedir os pequenos de subir nos veículos — correndo o risco de uma treta com os pais. Assim como as forças de segurança também não tinham clareza sobre até onde deveriam agir. Provocada pelo Ministério Público, a decisão do juiz Sandro Pitthan Espíndola, que botou todo mundo no mesmo caldeirão — escolas, Guarda Municipal, Polícia Militar, Conselho Tutelar e ligas —, foi vista como um sinal verde para agir: ou seja, agora, há respaldo em uma decisão judicial para retirar as crianças dos carros.





Nova Geração no controle do Sambódromo

Há 27 anos, a segurança da Marquês de Sapucaí é comandada pelo coronel da reserva da Polícia Militar Celso Pereira Oliveira. É ele quem coordena para a Liesa e para a Liga RJ todo o esquema, que inclui a montagem anual de câmeras nos arredores do Sambódromo, com transmissão para um centro de controle em frente ao Setor 1.Este ano, ele está acompanhado pelos netos — ambos estudantes de Direito. Usando simbólicos coletes de números 002 e 003, os jovens estão aprendendo com o avô tudo sobre o Carnaval do Rio.

Picadinho

Após três anos, o Sesc RJ retoma o EntreDança, um dos maiores eventos do gênero no país. A quinta edição do festival começa em 29 de abril.

Na terça-feira, a FIA/RJ realiza seminário com o tema "Os Desafios do Transtorno do Espectro Autista", na Uerj, às 9h.

Dra. Juliana Gabriel abre o mini curso "Entendendo o Estresse", de 25 a 29/4, online, pela Tribu Saúde.

No próximo dia 2, o MAM Rio lança a 3ª edição de seu programa de residências — um com foco em estudantes de 16 a 18 anos, e outro exclusivo para pessoas com deficiência.