Com o enredo 'Mangangá', Império Serrano conquistou o públicoMarcos Porto

Publicado 24/04/2022 08:00

Benemérito da Portela e da Império Serrano, Dionisio Lins quer ver a vencedora do Grupo de Ouro voltar à Avenida. Ele vai pedir ajuda a Eduardo Paes para tentar convencer a Liesa a abrir espaço no Desfile das Campeãs.

"Creio que isso irá incentivar ainda mais as demais agremiações em produzir um Carnaval cada vez melhor, o que trará enorme dividendos para a cidade com o aumento da venda de ingressos para esses desfiles e coroando o público com belas apresentações", diz o deputado do Progressistas.