Publicado 23/04/2022 11:00

A Sociedade Amigos de Copacabana resolveu protestar de forma bem humorada contra os bares que perturbam o sossego, lançando o concurso "Boteco do BARulho". O "prêmio" é uma caixa de algodão para por nos ouvidos e comprimidos para dor de cabeça. Segundo Horácio Magalhães, as reclamações aumentaram muito com a permissão da colocação de mesas nas calçadas.

