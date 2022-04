O ex-deputado e ex-secretário Marcelo Itagiba - Reprodução / redes sociais

O ex-deputado e ex-secretário Marcelo ItagibaReprodução / redes sociais

Publicado 24/04/2022 07:00

O Avante está focado em lançar um candidato identificado com a pauta de Segurança Pública ao Senado. O partido chegou a flertar com Roberto Motta, mas o ex-assessor de Wilson Witzel preferiu colocar o nome na raia estadual pelo PL da família Bolsonaro. A nova aposta do partido do presidenciável André Janones é o ex-deputado estadual e ex-secretário Marcelo Itagiba.