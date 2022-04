Prefeitura do Rio - Divulgação / Fabio Motta

Publicado 26/04/2022

Embora a perspectiva em relação à pandemia de Covid-19 esteja cada vez melhor — a ponto de Eduardo Paes anunciar o fim do passaporte vacinal —, o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias enviado à Câmara não está lá muito otimista. A previsão de receitas (R$ 39,6 bilhões) é inferior à deste ano, com uma queda de R$ 227 milhões. A principal redução é na receita patrimonial, que chega a R$ 1,6 bilhão, mas também há expectativas de menos operações de crédito. Por outro lado, as despesas com a folha estão R$ 1,5 bilhão mais altas — e, para compensar, os investimentos sofreram um corte de R$ 486 milhões, ou cerca de 20%. "Se houver reajuste de salários este ano, a despesa projetada para 2023 será maior. O impacto do reajuste em 2022 virá no ano que vem", diz a vereadora Teresa Bergher, que passou a lupa no projeto. As despesas com terceirizações e organizações sociais e materiais de consumo também foram espremidas em R$ 1,2 bilhão.

Incógnito na Estação de Santa Cruz

A participação do secretário de Transportes, André Nahass, ontem, em uma vistoria nos trilhos de Deodoro a Santa Cruz, chamou atenção dos integrantes da CPI dos Trens. Na parada para o pessoal poder ir ao banheiro — que, diga-se, é aberto apenas a funcionários, e não ao público em geral —, o chefe da pasta preferiu o anonimato e tirou o colete de identificação. Ele diz que foi devido ao calor, mas o pessoal reparou que a peça voltou a ser usada no trem.

Reconciliação no carnaval

Depois de anos estremecidos, Tunico de Souza (PROS) e Rodrigo Amorim (PTB) fizeram as pazes na Sapucaí. O pré-candidato ao Senado e o amigo de Daniel Silveira inclusive falam em uma possível parceria para suplência.





Mais um na corrida pelo Senado

Dono do jornal O Povo, Alberto Ahmed está animado para concorrer à vaga única do Senado este ano. Mas no seu partido, o Brasil 35, o único consenso é a pré-candidatura de Emir Larangeira ao Palácio Guanabara.

Picadinho

O encerramento do projeto "Conecta", de troca de experiências entre mulheres, vai falar sobre participação feminina na política com participação de Luiza Trajano, no dia 29.

Caarj leva aula de defesa pessoal para advogadas em São Gonçalo, Nilópolis, Pádua, Vassouras, Macaé e Bangu.

A Alerj vota um PL de Renato Zaca que inclui portadores de espondilite e artrite reumatoide como pessoas com deficiência.

A Academia Juvenil da Orquestra Petrobras Sinfônica é a anfitriã do 2º Festival Música que Transforma, de 27 a 30 de abril, para promover o intercâmbio de saberes musicais.