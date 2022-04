Obrigatoriedade do passaporte da vacina em locais fechados e eventos - Fabio Costa / Agência O Dia

Publicado 25/04/2022 12:53 | Atualizado 25/04/2022 13:35

Rio - O prefeito Eduardo Paes confirmou, no início da tarde desta segunda-feira, que irá suspender a cobrança do passaporte vacinal na cidade do Rio. A desobrigação do documento foi recomendada mais cedo pelo atender a recomendação do Comitê Especial de Enfrentamento da Covid-19 (CEEC), que considerou o panorama epidemiológico atual "favorável e estável" no município.

"Será suspenso o passaporte da vacina por recomendação do Comitê Científico!", compartilhou Paes, em sua conta no Twitter.

De acordo com o CEEC, a recomendação tem como base os números atuais da pandemia na cidade. Nesta segunda-feira, o Painel Rio Covid-19 indica que apenas nove pessoas estão internadas na rede pública em leitos dedicados à tratar pacientes com o coronavírus. Na última semana epidemiológica, entre os dias 15 e 22, apenas 6% dos testes diagnósticos deram positivo para o vírus.

Em queda desde o fim de janeiro, o número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) caiu quase pela metade no comparativo entre a última semana e a anterior. Segundo o painel da SMS, o número era de 12.284 e foi para 6.196 na última semana. Esse é o menor patamar desde a segunda semana de pandemia, ainda em março de 2020.

Falta de doses

Durante a reunião do CEEC, os especialistas também falaram sobre a atual falta de doses do imunizante Pfizer que tem impedido o avanço da imunização na capital. "Ratificamos a urgência do envio de novas doses de Pfizer pelo Ministério da Saúde ao Município do Rio", disse o comitê, que reforçou a necessidade de a SMS reivindicar ao órgão federal a definição de prazo e a garantia de entrega das remessas.