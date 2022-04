Cláudio Castro, governador do Estado do Rio de Janeiro - Divulgação

Cláudio Castro, governador do Estado do Rio de Janeiro Divulgação

Publicado 26/04/2022 03:00



No primeiro trimestre deste ano, o Estado do Rio de Janeiro apresentou os menores números de homicídio doloso dos últimos 31 anos. Entre janeiro e março de 2022 foram 760 vítimas, representando uma diminuição de 18% quando comparado com o mesmo período do ano passado. O indicador também registrou queda no mês de março, de 18%.



Outros crimes contra a vida também tiveram reduções expressivas no primeiro trimestre, como o roubo seguido de morte (latrocínio). O indicador caiu mais da metade em três meses no estado - foram 14 vítimas em 2022, contra 32 em 2021. Esse também foi o menor valor para o período desde 1991. A letalidade violenta - que inclui homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, roubo seguido de morte e morte por intervenção de agente do estado - recuou 23%, também o menor valor para os três meses desde 1991. Já as mortes por intervenção de agente do estado apresentaram diminuição de 30% no período.



- Mais uma vez os crimes contra a vida batem recorde de redução, alguns apresentando o menor resultado em mais de 30 anos. Isso é consequência do trabalho que vem sendo realizado pelas polícias Civil e Militar, com reforço do Segurança Presente. Trabalhamos para alcançar redução em todos os indicadores, mas a vida é o bem maior e preservá-la é prioridade do nosso governo - ressaltou o governador Cláudio Castro.



Nos crimes contra o patrimônio, os roubos de rua (roubo a transeunte, roubo em coletivo e roubo de aparelho) tiveram queda de 24%, registrando o menor valor para o trimestre desde 2006, com 14.499 casos. Os roubos de veículo e de carga também registraram diminuição em três meses, de, respectivamente, 16% e 5%.



- Os resultados positivos da segurança pública estadual não são triviais. Além dos crimes contra a vida, que estão atingindo regularmente os melhores números, os crimes contra o patrimônio seguem o mesmo caminho. Os dados só reforçam a importância de um trabalho integrado entre as polícias - afirmou a diretora-presidente do Instituto de Segurança Pública, Marcela Ortiz.



Principais indicadores:



Homicídio doloso: 760 vítimas nos três primeiros meses do ano de 2022 e 256 em março - este foi o menor valor para o trimestre e para o mês desde 1991. Na comparação com 2021, o indicador registrou redução de 18% em relação ao acumulado do ano e também em relação ao mês.



Letalidade violenta (homicídio doloso, roubo seguido de morte, lesão corporal seguida de morte e morte por intervenção de agente do estado): 1.099 vítimas nos três primeiros meses do ano de 2022 e 386 em março - estes foram os menores valores para o mês e para o acumulado desde 1991. Na comparação com 2021, o indicador registrou redução de 23% em relação ao acumulado do ano e de 21% em relação ao mês.

Morte por intervenção de agente do estado: 318 mortes nos três primeiros meses do ano de 2022 e 123 em março. Na comparação com 2021, o indicador registrou redução de 30% em relação ao acumulado do ano e de 22% em relação ao mês.

Roubo de carga: 1.054 casos nos três primeiros meses do ano de 2022 e 342 em março - este foi o menor valor para o mês e para o acumulado desde 2013. Na comparação com 2021, o indicador registrou redução de 5% em relação ao acumulado do ano e redução de 14% em relação ao mês.

Roubo de rua (roubo a transeunte, roubo de aparelho celular e roubo em coletivo): 14.499 casos nos três primeiros meses do ano de 2022 e 5.168 em março - este foi o menor valor para o mês e para o acumulado desde 2006. Na comparação com 2021, o indicador registrou redução de 24% em relação ao acumulado do ano e redução de 18% em relação ao mês.

Roubo de veículo: 5.776 casos nos três primeiros meses do ano de 2022 e 2.146 em março - este foi o menor valor para o mês desde 2011 e para o acumulado desde 2012. Na comparação com 2021, o indicador registrou redução de 16% em relação ao acumulado do ano e redução de 9% em relação ao mês.



Os dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) são referentes aos registros de ocorrência lavrados nas delegacias de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro no mês de março. Para mais informações sobre os indicadores, acesse o site do ISP.