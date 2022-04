Publicado 25/04/2022 21:59

Rio - O Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado do Rio de Janeiro-Janeiro-CRT-RJ realiza, nesta terça-feira, (26), das 9 às 19h, a eleição para a nova diretoria executiva do conselho. Além da diretoria executiva, os técnicos industriais votarão também para a diretoria executiva do Conselho Federal dos Técnicos Industriais, órgão nacional que fica em Brasília, além de votar também para conselheiro federal e para conselheiros regionais.



De acordo com o coordenador da Comissão Eleitoral Regional, William Zacarias, para votar o técnico precisa estar regularizado no CRT-RJ e com sua anuidade em dia. "Basta se dirigir a um dos locais de votação e levar um documento que contenha foto", disse o coordenador.



Para garantir uma maior segurança ao técnico na hora da votação, o CRT-RJ enviou ofícios à OAB, ao Ministério Público e à Polícia Militar.



"A iniciativa do CRT-RJ em enviar ofícios solicitando o acompanhamento do dia da votação por estas instituições públicas tem como objetivo zelar pela segurança do técnico para poder participar de forma democrática do processo eleitoral, evitando transtornos nos locais de votação", disse o interventor Gilmar Luiz Pastorio.



Os técnicos industriais poderão votar em tanto na cidade como em outros municípios.



Confira a relação das urnas:

Urna 1- Sede do CRT-RJ- Rua Uruguaiana , 174-21° andar- Centro-RJ

Urna 2- Escritório do CRT-RJ em Campos- Rua Treze de maio, 110-02- Centro- Campos dos Goytacazes.

Urna 3 e 4- Empresa Nuclep - Av. Gal. Euclydes de Oliveira Figueiredo, n° 200-Brisamar-Itaguaí

Urna 5- Empresa Eletronuclear- Rod. Procurador Haroldo Fernandes Duarte- Itaorna- Angra dos Reis-RJ

Urna 6- Câmara dos Vereadores- Prédio Administrativo: Rua da Conceição, 255 Centro- Angra dos Reis

Urna 7- CEFET-RJ Rod. Gov. Mário Covas, s/n- Santana -Itaguaí

Urna 8- Sede da Empresa Casa da Moeda-Rua René Bittencourt, 371 Santa Cruz

Urna 9- Sindicato dos Metalúrgicos de Niterói- Rua Cadete Xavier Leal, 31- Centro- Niterói

Urna 10- Sede da Empresa SPAN- Rua Teixeira de Gouveia, 1981-Praia Campista- Macaé

Urna 11- Prefeitura Municipal de Volta Redonda- Praça Sávio Gama, 53- Aterrado- Volta Redonda

Urna 12- Escola Técnica ETEC Status- Av, Cidade de Campos, 105- Jardim Mariléa-Rio das Ostras

Urna 13- Empresa Claro Brasil- Rua Alexandre Mackenzie , 78- Centro-RJ

Urna 14- CEFET- Rua General Canabarro, 485- Maracanã- RJ

Urna 15- Escola Técnica ETEC Status- Av. Cidade de Campos, 105- Jardim Mariléa- Rio das Ostras-RJ

Urna 16- Sede de manutenção da Empresa Metrô Rio- Av. Presidente Vargas, 2700- Cidade Nova-RJ

Urna 17- Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu- Rua Athaide Pimenta de Morais, 528- Centro- Nova Iguaçu.

Urna 18- Sede da Empresa Ternium ( CSA) Av, João XXIII, s/n-Santa Cruz-RJ