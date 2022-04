Rio de Janeiro

Após 20 dias desaparecido, chef liga para o companheiro e avisa que está em Londres

Arquiteto Eder Meneghine se surpreendeu com a ligação do companheiro, Hugo Barbosa de Oliveira, na manhã desta segunda; apesar do sinal de vida, Eder continua preocupado com bem-estar do chef, que desapareceu no início de maio

Publicado 25/04/2022 19:36 | Atualizado há 2 horas