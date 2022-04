Prefeito Eduardo Paes - Cleber Mendes/Agência O Dia

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD) excluiu, na madrugada de sábado, o vice-prefeito Nilton Caldeira (PL do grupo de whatsapp do órgão municipal. Ao RJ2, Caldeira afirmou que a exclusão aconteceu após os desfiles do grupo Especial, na Marquês de Sapucaí. O vice reclamou que se sente deixado de lado das decisões municipais desde o momento em que assumiu o cargo ao lado de Paes.

"Achei uma falta de respeito. Aliás, esse relacionamento do prefeito com a gente não vem de agora. Quase de desde o início do governo. Eu, tendo esse título de vice prefeito, queria dar minha contribuição. Não participar como coadjuvante dentro da Prefeitura do Rio. Não sou empregado da prefeitura, fui eleito vice prefeito junto com ele", afirmou.

Segundo a reportagem, apesar de ser um ambiente de trabalho da Prefeitura do Rio, antigos secretários municipais não deixaram o grupo. "Quero ouvir dele o que aconteceu, mas participar do grupo novamente não sei nem se me interessa. Se eu sou uma persona non grata, se eu fui excluido, eu não tenho porque voltar. Acho que pra voltar tem que ser em uma outra dimensão. Acho que temos que conversar e o que tratou no inicio, antes de ganhar a prefeitura, tem que ser cumprido", afirmou o vice.

Ao RJ2, a Prefeitura do Rio afirmou que Eduardo Paes e Nilton Caldeira conversam sobre a situação.