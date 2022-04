Hugo Oliveira e Eder Meneghine - Paulo de Deus/Divulgação

Hugo Oliveira e Eder MeneghinePaulo de Deus/Divulgação

Publicado 25/04/2022 19:36 | Atualizado 25/04/2022 20:08

Rio - Após 20 dias do desaparecimento do marido, Hugo Barbosa de Oliveira, 44 anos, o arquiteto Eder Meneghine recebeu uma ligação do chef. Na manhã desta segunda-feira, Meneghine se surpreendeu com a chamada de um número até então desconhecido. O chef Hugo desapareceu no dia 5 de maio, quando saiu da casa em que morava, na Ilha da Gigóia, apenas com uma mala.

"Hoje eu recebi uma ligação, as 10h57, de apenas um minuto e um segundo. Talvez tenha sido uma ficha daquela de telefone público. Já foi constatado que o telefone é de Londres, mas não sabemos como ele chegou, quem patrocinou. Me acalma saber que está em Londres. Ele disse que voltaria em maio e que estava terminando um negócio. Você não ter nenhuma posição de nada. Continuo sem nada, não sei. Ele estava muito nervoso, ele falava sobre o cachorro. Uma ligação muito esquisita", contou o arquiteto, ao DIA.

Meneghine criticou a falta de retorno sobre as investigações da Polícia Civil mesmo quase dez dias do registro do desaparecimento do marido. "Eu estou tranquilo no que é relacionado à vida dele. Acho que, em primeiro lugar, tenho o sinal de que ele está vivo. Agora, a preocupação é de saber onde está e o que está fazendo", afirmou o arquiteto, que continuou:

"Minhas noites a partir de agora serão um pouco tranquilas. Não houve motivo [para isso acontecer], não houve briga, nada. Ele simplesmente tomou essa iniciativa e, na verdade, ninguém sabe explicar."

O chef foi visto pela última vez no início de maio, quando deixou a casa em que morava no bairro da Zona Oeste. Como não moravam juntos, o desaparecimento de Hugo não foi notado de primeira. "Ele morava em uma casa a 100 metros da minha. Todos os dias, ele vinha almoçar na minha casa. As empregadas gostam dele, faziam comida para ele. Naquele dia, ele não apareceu e no dia seguinte também não. Tinha ido visitar um cliente em Copacabana e notei que ele sumiu. Pedi para visitarem a casa dele e, quando chegaram lá, encontraram o cachorro amarrado ao pé da mesa, a casa aberta e o ventilador ligado", recordou.



Como não sabia quando o marido iria voltar, Eder precisou entregar a casa em que Hugo morava para o proprietário. Desde então, o arquiteto também toma conta do cachorro que o chef deixou em casa.

O registro do desaparecimento de Hugo Barbosa de Oliveira foi feito na 16ª DP (Barra da Tijuca) e na Delegacia de Descoperta de Paradeiros (DDPA). "De acordo com a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), ele já foi encontrado e o caso foi concluído", afirmou a Polícia Civil, em nota.

Apesar do caso ter sido encerrado pela Polícia Civil, Eder Meneghine ainda não teve um esclarecimento do que houve e onde está Hugo. "Então onde ele está? Mereço uma explicação", pediu o arquiteto, que cogita ir pessoalmente até Londres para procurá-lo.

Relembre casamento



Eder Meneghine e Hugo Oliveira se casaram em setembro de 2021. Pouco antes de subir ao altar, o arquiteto, que era noivo de um outro homem, notou que deveria se casar com o chef, com quem se relacionou por mais de 15 anos. A mudança causou espanto nos convidados, que só descobriram a troca de noivos na hora da cerimônia.