UFRJ é eleita a terceira melhor universidade do Brasil - Divulgação

UFRJ é eleita a terceira melhor universidade do Brasil Divulgação

Publicado 26/04/2022 18:19

Rio - A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) foi eleita a melhor faculdade federal do Brasil pela 9ª vez consecutiva, segundo a classificação da Center for World University Rankings (CWUR). A lista 2022/2023 foi divulgada nesta segunda-feira (25) com a colocação das duas mil melhores universidades, dentre as vinte mil instituições avaliadas no mundo.

A UFRJ ficou na 3ª posição nacional, atrás das estaduais Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Além disso, ficou em 4º lugar na América Latina e em 361º no ranking global. Diversas renomadas instituições internacionais ficaram atrás na classificação, como a Universidade de Oklahoma (Estados Unidos), Universidade de Oregon (Estados Unidos), Universidade de Sevilha (Espanha) e Universidade de Coimbra (Portugal).

A CWUR é uma consultoria sediada no Emirados Árabes. Desde 2012, ela publica o ranking acadêmico global de universidades anualmente. Para a avaliação, as instituições enviam dados, informações e materiais que são divididos em quatro categorias, recebendo notas entre A+ e E.

1) Educação: baseado no sucesso acadêmico dos ex-alunos. É medido pelos prêmios de prestígio acadêmico recebidos pelos antigos estudantes. É relativo ao tamanho da universidade. (25%)

2) Empregabilidade: baseado no sucesso profissional dos ex-alunos. É medido pelo número de antigos estudantes que ocuparam cargos importantes em grandes empresas. É relativo ao tamanho da universidade. (25%)

3) Aptidão: Medido pelo número de membros do corpo docente que ganharam prêmios de prestígio acadêmico. (10%)

4) Pesquisa:

4.1) Resultado da pesquisa: Medido pelo número total de pesquisas. (10%)

4.2) Qualidade da pesquisa: Medido pelo número de pesquisas que apareceram em grandes jornais. (10%)

4.3) Influência: Medido pelo número de pesquisas que aparecem em jornais de grande influência. (10%)

4.4) Citações: Medido pelo número de pesquisas que são muito citadas. (10%)

Ainda de acordo com o ranking, as cinco melhores universidade do mundo são: Universidade de Harvard (Estados Unidos), o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (Estados Unidos) e as universidades de Stanford (Estados Unidos), Cambridge (Reino Unido) e Oxford (Reino Unido), respectivamente.