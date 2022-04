Incidente aconteceu com a princesa Tuiuti, Mayara Lima - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 26/04/2022 18:04 | Atualizado 26/04/2022 20:06

Rio - O presidente da Liesa, Jorge Perligeiro, afirmou, na tarde desta terça-feira, pouco antes do início da Apuração do Carnaval que a São Clemente protocolou recurso contra a Paraíso do Tuiuti. A escola do Centro teria pedido a punição da rival por uma suposta nudez de integrante durante o desfile.

Por volta das 17h50, quando todas as notas foram dadas e a São Clemente foi anunciada como rebaixada para a Série Ouro, houve a confirmação de que a escola desistiu do recurso.

De acordo com Perlingeiro, o recurso seria avaliado após o fim da apuração. O incidente no qual a São Clemente iria recorrer aconteceu com a princesa do Tuiuti, Mayara Lima, que teve um problema em parte da fantasia.

São Clemente rebaixada

A São Clemente foi a escola rebaixada neste Carnaval . Na tarde desta terça-feira, os jurados da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) se reuniram para a apuração dos desfiles das escolas de samba deste ano. No próximo Carnaval, a São Clemente vai desfilar pela Série Ouro. Mesmo antes do fim da leitura do último quesito, agremiação da Zona Sul ficou em último lugar entre as 12 escolas de samba.

A ordem dos envelopes abertos foi, respectivamente, fantasia; harmonia; comissão de frente; samba-enredo; bateria; alegorias e adereços; enredo; mestre-sala e porta-bandeira e evolução. A evolução das escolas de samba durante os desfiles na Marquês de Sapucaí na sexta-feira (22) e sábado (23) foi o critério para definir a vencedora do Carnaval de 2022, em caso de empate, que só é considerado na primeira colocação, desde que haja a mesma sequência de subtotais.