Zeca Pagodinho será homenageado pela escola de Duque de CaxiasReprodução Internet

Publicado 26/04/2022 18:36 | Atualizado 26/04/2022 19:58

O cantor Zeca Pagodinho será tema do próximo enredo da Grande Rio, escola de samba de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A atual Campeã do Carnaval afirma que a homenagem ao sambista chegará à Sapucaí em 2023.

Apesar do amor de Zeca pela Portela, a conexão com Duque de Caxias falou mais alto. O cantor tem um sítio em Xerém, distrito do município, e nutre muito carinho pela região. Já a Grande Rio, fundada na cidade da Baixada Fluminense, carrega a identidade da população caxiense e vai apresentar a biografia do sambista na Avenida.



Essa não será a primeira vez que a agremiação homenageia o cantor na Sapucaí. Em 2007, a Tricolor apresentou um enredo sobre a história do município de Duque de Caxias, citando Zeca na letra do samba. "Bom de bola, bom de samba, paixão / Com Perácio aprendi a sambar de pé no chão / E com Zeca Pagodinho, deixo a vida me levar / Eu me chamo Grande Rio e qualquer dia chego lá", cantou a escola.



E chegou lá!



Com o enredo "Fala, Majeté! As Sete Chaves de Exu", dos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, a Grande Rio conquista título inédito no Carnaval 2022 . A escola foi a penúltima a passar pela Sapucaí, na madrugada de domingo (24), entregando um desfile impecável e desmistificando o orixá Exu, o mensageiro entre o mundo espiritual e os seres humanos.

Gil do Vigor desfilou na Grande Rio - "Grande Rio campeã!!", celebrou o economista.

Bianca Andrade - "AAAAH QUE NOTÍCIA DELICIOSA! Que PRESENTE! SOMOS CAMPEÃS!!!!!!!!! Ah, minha @granderio, obrigada por me proporcionar essa alegria no meio de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo na minha vida! Foi tudo impecável!!! O samba enredo mais rico que já vi. Vocês foram corajosos e entregaram uma mensagem extremamente importante nos dias de hoje, principalmente contra a intolerância religiosa! Salve Exu! LAROYE! Foi LINDO, foi MÁGICO, minha @granderio! Sábado estaremos brilhando juntos de novo!! Já estou contando os minutos!!!", festejou a influenciadora.

Camilla de Lucas - "CAMPEÃ!!!", escreveu a vice-campeã do 'BBB 21'.

Pocah - "MERECIDAMENTE É CAMPEÃ, É DE CAXIAS!!!!!!", comemorou a cantora.