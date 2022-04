Paolla Oliveira no desfile da Grande Rio - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Paolla Oliveira no desfile da Grande Rio Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 26/04/2022 18:37

Rio - Paolla Oliveira comemorou o primeiro título conquistado pela Grande Rio no Carnaval carioca. A agremiação de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, levou para a Marques de Sapucaí o enredo "Fala, Majeté! Sete chaves de Exu", dos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora. Rainha da Bateria da escola de samba, a atriz não acompanhou a apuração no Sambódromo devido aos compromissos profissionais.

fotogaleria

"Laroyê, Exu!!! Viva, @granderio. Que felicidade fazer parte desse momento! Campeã do Carnaval 2022", celebrou a atriz. Antes da apuração, que acontece na tarde desta terça-feira, a rainha da bateria falou sobre a expectativa para a descoberta das notas. "Hoje é o grande dia!!! Daqui a pouco tem apuração das escolas de samba e eu torço muito que a gente possa gritar CAMPEÃ com a @GrandeRio. Estou trabalhando, gravando a novela, mas com o coração na quadra. Que Exu nos conceda a honra desse título", disse.