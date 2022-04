Comissão de frente da Grande Rio trouxe Exú performando na Avenida - Cleber Mendes/Agencia O Dia

fotogaleria Rio - A Grande Rio se consagrou, pela primeira vez, a campeã do Carnaval carioca. A agremiação de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, acumulou 269 pontos pelo desfile que arrebatou os torcedores. Na madrugada deste domingo, a tricolor apresentou o enredo "Fala, Majeté! As Sete Chaves de Exu", na Marquês de Sapucaí.

A ordem dos envelopes abertos foram, respectivamente, fantasia; harmonia; comissão de frente; samba-enredo; bateria; alegorias e adereços; enredo; mestre-sala e porta-bandeira e evolução. A evolução das escolas de samba durante os desfiles na Marquês de Sapucaí na sexta-feira (22) e sábado (23) foi o critério para definir a vencedora do Carnaval de 2022, em caso de empate, que só é considerado na primeira colocação, desde que haja a mesma sequência de subtotais.

Desenvolvido pelos carnavalescos Leonardo Bora e Gabriel Haddad, o enredo da Grande Rio foi uma homenagem ao orixá Exu. Para as religiões de matriz africana, Exu representa a comunicação entre os humanos e as divindades. O enredo contou com a personagem Estamira, eternizada em documentário e peça de teatro, a catadora de lixo que se comunicava com Exu através de um telefone encontrado no lixão de Jardim Gramacho.

Rainha de Bateria da escola, a atriz Paolla Oliveira também chamou a atenção no desfile da Grande Rio. Na Marquês de Sapucaí, a artista representou a Pombagira, também considerada uma mensageira do mundo espiritual. Ela desfilou ao lado do namorado, o cantor Diogo Nogueira, conhecido por ser torcedor da Portela.



Primeiro título

Na retomada do Carnaval de Sapucaí do Rio, a Grande Rio conquistou o primeiro título do grupo Especial. Por quatro ocasiões diferentes, a tricolor conquistou o vice-campeonato, nos anos de 2006, 2007, 2010 e 2020.