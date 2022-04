Torcedores da Beija-Flor de Nilópolis na Marquês de Sapucaí nesta terça-feira (26) - Beatriz Perez / Agência O Dia

Torcedores da Beija-Flor de Nilópolis na Marquês de Sapucaí nesta terça-feira (26)Beatriz Perez / Agência O Dia

Publicado 26/04/2022 16:52 | Atualizado 26/04/2022 17:14

Rio - Torcedores da Beija-Flor de Nilópolis que estão presente na Marquês de Sapucaí nesta tarde para acompanhar a apuração das notas, soltaram fogos das arquibancadas após os quesitos Fantasia e Harminia ganharem cinco notas 10 dos jurados.

Torcedores da Beija-Flor cantam nas arquibancadas após escola conseguir cinco notas 10 em Fantasia e Harmonia



Crédito: Beatriz Perez / Agência #ODia #Carnaval pic.twitter.com/SG7sQSwsTm — Jornal O Dia (@jornalodia) April 26, 2022

A escola, que foi a última a desfilar no Sambódromo, levou para a Avenida uma exaltação ao povo negro e ao seu legado cultural. Com uma forte mensagem contra o racismo e o preconceito, a Azul e Branco fez um desfile praticamente impecável, com destaque para as alegorias, que estavam luxuosas e imponentes. O abre-alas trouxe a ave-símbolo da escola também em proporção gigantesca.

O enredo mergulhou na história da humanidade e dialogou com a atualidade ao lembrar, na comissão de frente, a morte do americano George Floyd, estrangulado por um policial em maio de 2020.

Idealizada pelo coreógrafo Marcelo Misailidis, a encenação contou com forte iluminação cênica para impactar os jurados e o público.