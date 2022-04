Carnaval 2022 - Desfile Paraiso do Tuiuti - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 26/04/2022 16:57 | Atualizado 26/04/2022 17:08

Rio - O presidente da Liesa, Jorge Perligeiro, confirmou, nesta terça-feira, pouco antes do início da Apuração do Carnaval que a São Clemente protocolou recurso contra a Paraíso do Tuiuti. A escola do Centro teria pedido a punição da rival por uma suposta nudez de integrante durante o desfile.

De acordo com Perlingeiro, o recurso será avaliado após o fim da apuração que acontece na Praça da Apoteose. O incidente aconteceu com a princesa Tuiuti, Mayara Lima, que teve um problema em parte da fantasia.