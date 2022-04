Uma densa fumaça se formou na região e podia ser vista a distância - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 26/04/2022 15:23 | Atualizado 26/04/2022 15:24

Rio - A Polícia Civil vai investigar as causas do incêndio que atingiu um galpão de embalagens e componentes da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) no bairro Aterrado, em Volta Redonda, no Sul Fluminense, na noite desta segunda-feira (25).



De acordo com a companhia, ninguém ficou ferido, já que não havia colaboradores no local, que é distante da área produtiva. O galpão armazenava produtos inflamáveis como papelão, plástico e madeira, o que facilitou o rápido alastramento das chamas.

Um dos maiores incêndios da história de Volta Redonda está acontecendo agora. Parece, em instalações da CSN.



Deus queira que não haja vítimas pic.twitter.com/Om4wV13GDR — Vinicius Paiva (@oviniciuspaiva) April 26, 2022

Nas imagens que circulam pelas redes sociais, é possível ver a densa fumaça que se formou na região e podia ser vista à distância.



A CSN informou que nesta terça-feira (26) será feita a limpeza e controle da área e que a companhia irá aguardar a perícia da Polícia Civil.