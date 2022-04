Homem baleado em tiroteio no Centro tem quadro de saúde estável | Rio de Janeiro | O Dia

Vítimas foram socorridas para o Hospital Municipal Souza Aguiar e Quinta D'Or - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 26/04/2022 14:50

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio informou, nesta terça-feira (26), que Gabriel Augusto Pinto Lima permanece internado no Hospital Municipal Souza Aguiar, com quadro de saúde estável. O homem foi baleado em um tiroteio entre dois criminosos e um sargento da Marinha, nesta segunda-feira (25), após uma 'saidinha de banco', na Rua Visconde de Inhaúma, no Centro do Rio. Ao todo, sete pessoas ficaram feridas no confronto.De acordo com a SMS, a maior parte das vítimas socorridas ao hospital já recebeu alta médica. Iarley Felga, de 24 anos, Raimundo Nonato, 40, Wilson Paes Gonçalves, 55 e José da Silva, de 75 anos, deixaram a unidade de saúde na noite de ontem. Além deles, uma mulher adulta também foi levada para o Souza Aguiar, mas não há informações sobre seu estado de saúde.Entre as vítimas, há ainda um homem, que foi encaminhado para o hospital privado Quinta D’Or, no bairro de São Cristóvão, na Zona Norte do Rio. Ele já teve alta médica, mas sua identidade não foi divulgada. Segundo a Polícia Civil, um dos suspeitos envolvidos no crime foi preso e autuado em flagrante por tentativa de latrocínio.