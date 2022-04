O carro roubado e outros materiais foram apreendidos - Divulgação/PMERJ

Publicado 26/04/2022 09:58 | Atualizado 26/04/2022 10:01

Rio- Três homens foram presos por policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) na noite desta segunda-feira (25), em Madureira, Zona Norte do Rio. De acordo com a corporação, PMs estavam em patrulhamento quando foram informados sobre dois carros em atitude suspeita seguindo para o Viaduto Negrão de Lima. Um cerco foi montado na região e os veículos foram localizados em um posto de combustíveis na Rua Alcina.

Na ação, três homens foram abordados e presos. A polícia informou ainda que um dos carros que estavam com os suspeitos, era roubado. Além disso, foram apreendidos dois telefones e dois cartões de créditos de terceiros.

Os presos e o material apreendido foram levados para a 27ªDP (Vicente de Carvalho).