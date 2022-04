Quatro homens foram presos no Recreio dos Bandeirantes por esquema de delivery de drogas - Divulgação

Rio - Depois de bater à porta de um imóvel, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, policiais da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) tiveram a permissão dos traficantes para entrar no apartamento. De acordo com o delegado, Luis Armond, titular da 42ª DP, chegando ao local, os policiais bateram à porta e um dos ocupantes gritou “pode entrar”. Os investigadores acreditam que os traficantes imaginaram que um possível cliente havia pedido para entrar.

Já da porta do imóvel, uma quitinete, os policiais observaram na bancada da cozinha diversos pequenos invólucros de maconha prensada e embalada, bem como uma balança de precisão. Os agentes também realizaram buscas no local e encontraram um grande tablete de maconha escondida embaixo da cama, bem como diversos trituradores de maconha e certa quantidade da droga “ice”, conhecida por ser dez vezes mais forte que a maconha.

O esquema de delivery de drogas foi desarticulado nesta segunda-feira (25) no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Os quatro homens que estavam no local foram pelos crimes de corrupção ativa e de tráfico de drogas. Depois de uma denúncia anônima, os policiais civis da 42ª DP descobriram que os traficantes utilizavam um apartamento na Rua Leon Eliachar, no Terreirão. Eles faziam tanto a venda de drogas tanto de forma presencial quanto o chamado “disque drogas”.

Os policiais começaram a monitorar o imóvel e observaram grande movimentação de pessoas entrando e saindo do local, bem como de motoboys. Ainda conforme o delegado, os presos chegaram a oferecer aos policiais o pagamento semanal de R$ 30 mil para não serem conduzidos à delegacia. Os quatro homens foram presos em flagrante e levados à 42ª DP .