Tiroteio causou tumulto no Centro do RioReprodução / Redes sociais

Publicado 25/04/2022 15:50 | Atualizado 25/04/2022 16:44

Rio - Um tiroteio após uma 'saidinha de banco' terminou com sete baleados, na tarde desta segunda-feira (25), na Rua Visconde de Inhaúma, no Centro do Rio. Segundo informações de policiais do Centro Presente, dois criminosos que estavam em uma moto abordaram um sargento da Marinha na via, uma das mais movimentadas da região. A vítima, que estava armada, reagiu e acertou um dos suspeitos, sendo baleada em seguida. O outro comparsa fugiu. Além do bandido e do oficial, outras cinco pessoas que estavam passando pelo local foram atingidas.

Até o momento, quatro pessoas baleadas foram identificadas: Iarley Selga, 24 anos; José da Silva, 75 anos; Raimundo Nonato, 40 anos, e Wilson Paes Gonçalves 55 anos, foram encaminhados ao Hospital Municipal Souza Aguiar, assim como uma mulher adulta ainda não identificada. Segundo a direção da unidade, Wilson foi atendido e teve alta. Iarley, José e Raimundo estão estáveis.

Por ser uma rua muito movimentada, os tiros causaram tumulto e pânico na região. Muitas pessoas se aglomeraram para ver o que estava acontecendo. O Centro Presente apreendeu um revólver calibre .38 com o ladrão e o caso foi registrado na 4ª DP (Praça da República).

*Em atualização