Polícia Civil da 17ª DP (São Cristóvão) prende substância usada para potencializar efeito da cocaínaReprodução

Publicado 25/04/2022 22:36

Rio – Um homem foi preso, em um dos acessos do Morro Tuiuti, na tarde desta segunda-feira (25), com 9 caixas de uma substância usada para potencializar os efeitos da cocaína. A operação foi feita por policiais da 17ª DP (São Cristóvão). O bandido não teve o nome divulgado.

O suspeito estava de carro quando foi abordado pelos agentes. Na revista, os policiais encontraram as caixas com 450 ampolas de adrenalina. Conforme informado pelos investigadores, a substância encontrada seria utilizada para potencializar os efeitos da droga.

Ainda de acordo com a polícia, o homem afirmou para os agentes que a carga era de medicamentos vindos da Barreira do Vasco. As amplas seguiriam para o Tuiuti. Ambas as comunidades são dominadas pela mesma facção criminosa, o Comando Vermelho.