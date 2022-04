As equipes do Programa Asfalto Liso começaram o serviço de fresagem na Rua Cândido Benício, altura da Praça Seca - Divulgação

Publicado 25/04/2022 21:36

Rio - Na última semana, o programa Asfalto Liso chegou aos bairros de Jacarepaguá e Paciência. As equipes começaram o serviço de fresagem na Rua Cândido Benício, na altura da Praça Seca, e na Estrada de Santa Eugênia. Para minimizar o impacto no trânsito, o trabalho é realizado das 21h às 6h.

A secretária de Conservação, Anna Laura Valente Secco, explica que a abertura de novas frentes do Asfalto Liso faz parte do planejamento do projeto. “Até 2024, o programa vai contemplar 290 vias cariocas. Já estamos em todas as regiões da cidade e, a cada mês, começamos em mais trechos”, diz. De acordo com Anna, ainda em abril, o serviço chegará à Rua Hermengarda, no Méier; às ruas Maria Antônia e General Belegarde, no Engenho Novo; e à Avenida Epitácio Pessoa, que passa por Lagoa, Ipanema e Leblon.

A subprefeita de Jacarepaguá, Talita Galhardo, ressalta a importância do programa. “O Asfalto Liso é aquela transformação completa na via. Não vamos tapar buracos, vamos remover totalmente as camadas de asfalto antigas e colocar uma nova camada de asfalto. Teremos vias completamente recuperadas e as pessoas vão sentir tamanha diferença", avalia.

Os principais equipamentos utilizados nesse tipo de serviço são a fresadora, que faz a raspagem do asfalto desgastado, a vibroacabadora, que aplica a massa, e os rolos compressores, que compactam e dão o acabamento na superfície do novo pavimento. “O prefeito Eduardo Paes trouxe de volta o Asfalto Liso para atender a uma demanda da população. É um compromisso desta gestão entregar para a cidade vias mais seguras e com melhor trafegabilidade”, afirma Anna.