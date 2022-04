Operação do Detro-RJ apreendeu 11 veículos durante o carnaval em diferentes pontos do Rio - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 25/04/2022 18:41

Rio - Durante ação do Detro-RJ, neste feriado prolongado de carnaval, 11 veículos foram apreendidos e 16 autuados num total de 131 fiscalizados. A Operação Feriado começou no dia 20 de abril e atuou em diversos pontos do Estado, dentre eles, os arredores do Sambódromo, na Marquês de Sapucaí, Aeroporto Santos Dumont, Rodoviária do Rio, Angra dos Reis e Rodovia Washington Luiz.

Os veículos foram apreendidos por cometerem infrações como o transporte de passageiros ou fretamento sem autorização do Detro e transporte de passageiros remunerado sem a permissão do órgão. Ao todo foram apreendidas uma Kombi, um ônibus, três vans e seis carros de passeio. Todos os carros apreendidos foram encaminhados para o pátio no bairro do Engenho da Rainha.

Na atuação do Detro-RJ no entorno do sambódromo, o órgão apreendeu veículos que faziam o transporte de passageiros sem autorização do poder concedente. As barreiras de fiscalização foram feitas pelo órgão em locais onde a fluidez do trânsito não foi prejudicada. Somente no entorno da avenida dos desfiles, seis carros foram autuados e rebocados, sendo eles duas vans, uma kombi e três automóveis particulares.