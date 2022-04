Além da escolha dos artistas, a Comissão terá ainda que sugerir locais para a instalação das obras de arte na região central do Rio. A ideia é que as obras de arte fiquem expostas em locais públicos de grande circulação. - Reprodução

Publicado 25/04/2022 17:59 | Atualizado 25/04/2022 18:03

Rio - A Prefeitura do Rio criou, em decreto publicado nesta segunda-feira (25) no Diário Oficial, a Comissão Curatorial Especial para indicação de artistas nacionais ou estrangeiros, para comprar seus trabalhos para os espaços públicos do Rio. A comissão, em até 45 dias, dever prever a escolha do nome de três artistas consagrados pela crítica, estrangeiros ou nacionais, para obras de grande porte e, no mínimo, três nomes para obras de médio porte. Além disso, a comissão apontará diretrizes para a realização de um concurso nacional para jovens artistas.

Vinculada à Secretaria de Planejamento Urbano, a comissão, não remunerada, será composta pelo arquiteto e urbanista Lauro Augusto de Paiva Cavalcanti; a cientista social, historiadora e curadora de arte Vanda Klabin; o documentarista Marcelo Maia Dantas; a curadora de arte Keyna Mendonça dos Santos Van de Beuque; o doutor em filosofia e crítico de arte Luiz Camillo Dolabella Portella Osorio de Almeida; e a curadora, e crítica de arte Luisa Magoulas de Castro Duarte.

Além da escolha dos artistas, a Comissão terá ainda que sugerir locais para a instalação das obras de arte na região central do Rio. A ideia é que as obras de arte fiquem expostas em locais públicos de grande circulação.

O decreto citou também que a pandemia da covid-19 teve grande impacto negativo na vida cultural das cidades, especialmente pela impossibilidade de uso do espaço público e que "o Rio se notabiliza historicamente pelo contato social em espaços abertos e pela criação de bens culturais associados à paisagem natural e urbana, e à celebração do convívio."