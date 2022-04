Suspeito foi encontrado com uma pistola e a motocicleta caída - Divulgação

Publicado 25/04/2022 17:59 | Atualizado 25/04/2022 18:02

Rio - Um homem, sem a identificação revelada, morreu depois de entrar em confronto com policiais militares, na manhã desta segunda-feira (25), no bairro Trindade, em São Gonçalo. Ele estava com outro homem em uma moto, quando uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) tentou abordá-los. Segundo a PM, os dois fugiram e atiraram nos agentes, que revidaram. Após o fim do tiroteio, um suspeito foi encontrado baleado no chão com uma pistola ao lado da motocicleta. O comparsa fugiu.

O ferido foi encaminhado ao Hospital Alberto Torres, mas não resistiu. Além da arma, os militares apreenderam munições, um radiotransmissor, 67 pinos de maconha, 22 trouxinhas de maconha e o veículo. Um inquérito foi instaurado inicialmente na 73ª DP (Neves) e foi encaminhado para a 72ª DP (São Gonçalo), área da ocorrência.