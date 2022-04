Operação cobriu principais eventos realizados no estado durante o carnaval - Divulgação

Publicado 25/04/2022 16:26

Rio - A Operação Lei Seca realizou 54 ações de fiscalização no estado, entre a última quarta-feira e este domingo, durante o carnaval. As blitzes foram montadas em pontos nos municípios onde haviam eventos sendo realizados. No total das ações, 15,57% dos motoristas abordados estavam dirigindo sob efeito de álcool.

O maior percentual de motoristas autuados por dirigir embriagados foi registrado em Cabo Frio. O município contou com 4 blitzes montadas próximo ao evento CaboFolia e 578 motoristas foram abordados, sendo 199 deles flagrados dirigindo sob o efeito de álcool. O número representou um percentual de 34,43% do total das checagens de alcoolemia feitas no município.

Já na Marquês de Sapucaí, agentes da Operação realizaram o teste do bafômetro em 72 motoristas dos carros alegóricos antes da entrada na avenida, e todos os resultados foram negativos. Ações de educação também foram realizadas no sambódromo.

Os agentes PCDs, que são vítimas de acidentes de trânsito envolvendo álcool e direção, conversaram com os foliões para orientar para os riscos da combinação de direção e álcool. De acordo com o Governo do Estado, a Operação Lei Seca atua diariamente com ações de fiscalização e educação, desde o seu lançamento em 2009, com a missão de salvar vidas.