Carretinha se desprendeu de veículo que seguiu pela ponte sem parar - Reprodução

Publicado 25/04/2022 18:39

Rio - Uma carretinha do tipo reboque se soltou de um carro e bloqueou o fluxo em uma das faixas da Ponte Rio-Niterói, na tarde desta segunda-feira, no sentido Niterói. Segundo a concessionária Ecoponte, o incidente ocorreu na altura do Vão Central, mas provocou reflexos no trânsito até a Grande Reta. Motoristas confundiram incidente com queda de caminhão.

Segundo a concessionária, agentes foram encaminhados para o local minutos após o registro, às 15h40, e a carretinha reboque foi retirada às 16h10. A travessia chegou a ter tempo de 23 minutos durante a ação dos funcionários para retirada com auxílio de guincho.

Confusão

Relatos de motoristas que passaram pelo local após o incidente sugeriam que um caminhão teria caído da ponte. A posição do reboque, que estava com parte do guincho presa à mureta pode ter induzido a confusão. "Aí pessoal, atenção na ponte! Acabou de cair um caminhão aqui na altura do Vão Central", diz vídeo compartilhado nas redes sociais.

A imagem mostra, inclusive, uma série de motociclistas que teriam parado próximo ao local onde o reboque se prendeu para procurar o caminhão dentro da Baía de Guanabara.