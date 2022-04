Militar usou um paraquedas para fazer um salto civil em momento de lazer - Divulgação 26º BI Pqdt

Publicado 25/04/2022 18:10

Rio - Um capitão da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do Exército caiu sobre um telhado da área de lazer de um condomínio ao fazer um salto de paraquedas, no último sábado (23), em Resende, na Região das Agulhas Negras. O militar, que realizava o salto durante momento de lazer, chegou a perder a consciência.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 37º BPM (Resende) chegaram ao local do acidente e realizaram os primeiros socorros. Em seguida, o Corpo de Bombeiros conduziu a vítima para os demais procedimentos.



De acordo com o Exército, o capitão foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros da cidade e levado para um hospital local. Ele passou por vários exames, mas não houve necessidade de procedimentos cirúrgicos, sendo recomendada a utilização temporária de um colar cervical.



Ainda conforme o Exército, o capitão está consciente e sem risco de morte. A pedido da família, o militar foi transferido para um hospital da rede particular, onde ficou no CTI até a manhã desta segunda-feira (25).



"O Exército Brasileiro está em contato permanente com a família e prestando todo o apoio necessário", diz nota do Exército.