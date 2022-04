Rio,18/04/2022-LEBLON, Praia do Leblon,movimentacao na praia do Leblon.Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia - Cleber Mendes/Agência O Dia

Rio,18/04/2022-LEBLON, Praia do Leblon,movimentacao na praia do Leblon.Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 25/04/2022 16:31

Rio - O carioca pode se preparar para uma semana de sol e sem chance de chuvas. De acordo com a previsão meteorológica do Rio Alerta, sistema de monitoramento da prefeitura do Rio, a temperatura da cidade vai ser estável e com ventos de fraco a moderados.

No decorrer da semana, os termômetros alcançam a máxima de 34 °C, enquanto a mínima será de 18 °C. Segundo a previsão, todos os dias desta semana serão de sol na cidade, com céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuvas.

Confira a previsão completa para a semana no Rio

Segunda-feira (25): o tempo seguirá estável na cidade do Rio, com céu claro a parcialmente nublado, ventos fracos a moderados e sem previsão de chuva. As temperaturas apresentarão elevação, com máxima prevista de 32°C. e a mínima de 18°C.

Terça-feira (26): O tempo será muito semelhante com o do dia anterior, a previsão aponta céu claro a parcialmente nublado, ventos fracos a moderados e sem previsão de chuva. A temperatura máxima será de 33°C. e a mínima de 19°C.

Quarta-feira (27): A previsão aponta um céu claro a parcialmente nublado, ventos fracos e sem chances de chuva. A temperatura máxima será de 33°C., e a mínima de 19°C.

Quinta-feira (28): Assim como os outros dias da semana, o dia será de céu claro a parcialmente nublado, ventos fracos e sem chances de chuva. A temperatura máxima será um pouco mais elevada, de 34°C., e a mínima de 19°C.

Sexta-feira (29): O céu na sexta será claro a parcialmente nublado, ventos fracos e sem chance de chuvas. A temperatura máxima será de 32°C., e a mínima de 20°C.