Soldado foi morto a tiros nesta madrugada, em Belford Roxo - Polícia Civil / Divulgação

Publicado 25/04/2022 15:50 | Atualizado 25/04/2022 16:05



Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta segunda-feira (25), um cartaz para ajudar nas investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) que possam levar à identificação e prisão dos envolvidos na morte do soldado da Policia Militar Paulo Roberto da Costa Rangel . O agente tinha 35 anos e foi assassinado nesta madrugada na saída de um pagode em Belford Roxo.

Rangel chegou a ser socorrido para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. Ele deixa esposa e um filho. A DHBF busca testemunhas e imagens de câmeras de segurança para tentar localizar e prender os criminosos.



De acordo com a corporação, Paulo trafegava pela Avenida Joaquim da Costa Lima, no bairro Pauline, em Belford Roxo, quando foi reconhecido como PM por criminosos armados e atacado a tiros. Houve confronto. O militar estava participando de um evento no Centro de Recreação Kaliffas, na Rua Guararapes.

Segundo a polícia, a pistola do agente foi encontrada descarregada. A ocorrência foi encaminhada para a DHBF. A perícia foi realizada no local e no veículo da vítima.

Em nota, a PM lamentou a morte de Paulo Roberto. O soldado ingressou na corporação em 2019 e trabalhava no 39º BPM (Belford Roxo) atualmente. Ainda não há informação de horário e local do sepultamento.