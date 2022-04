Carro envolvido em acidente na Lagoa - Reprodução / TV Globo

Carro envolvido em acidente na LagoaReprodução / TV Globo

Publicado 25/04/2022 13:58

Rio - Um acidente envolvendo dois veículos deixou uma mulher ferida na manhã desta segunda-feira (25) na Avenida Borges de Medeiros, na Lagoa, Zona Sul do Rio. O Corpo de Bombeiros foi acionado. A vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), o acidente ocorreu na pista sentido Gávea, às 5h17. Agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) foram até o local e interditaram uma faixa da avenida, que só foi liberada às 8h25.

A CET-Rio informou que um dos veículos colidiu com o controlador semafórico, danificando o sinal. A companhia acrescentou que irá manter a operação no local até que seja feita a substituição do equipamento danificado e reativação do semáforo. A causa da colisão, o nome da motorista que se feriu e seu estado de saúde não foram divulgados.