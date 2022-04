Policiais encontraram cabos de cobre e cabos de aterramento - Divulgação/PMERJ

Publicado 25/04/2022 13:43 | Atualizado 25/04/2022 13:52

Rio- Policiais do Grupamento Ferroviário detiveram uma mulher com cabos de cobre sem procedência, na Avenida Dom Helder Câmara, no Conjunto Vila Nova, em Manguinhos, Zona Norte do Rio, nesta segunda-feira (25).

De acordo com a Policia Militar, a equipe foi acionada para verificar informações sobre um ferro-velho clandestino, às margens da estação Manguinhos, onde policiais encontraram cabos de cobre e cabos de aterramento. Em seguida, uma mulher se apresentou como responsável pelo local e foi conduzida à 21ª DP, em Bonsucesso, na Zona Norte.