Rua DW, no Recreio dos Bandeirantes, onde a demolição seria realizada - Google Street View

Publicado 25/04/2022 12:03

Rio - A Justiça do Rio de Janeiro proibiu a realização de uma demolição, na manhã desta segunda-feira (25), no Recreio, na Zona Oeste. A ação seria realizada em conjunto entre agentes da Secretaria de Ordem Pública (Seop) e Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), que só descobriram sobre o impedimento ao chegarem no local.

De acordo com a decisão da juíza Luciana Losada Albuquerque Lopes, da 13ª Vara da Fazenda Pública, o impedimento vai ser válido até que o município comprove que o imóvel não tem condições de ser legalizado. A juíza também pediu a apresentação dos autos de vistoria no local em até cinco dias.

O documento também exige que a Seop comprove à Justiça que o dono do imóvel teria sido notificado sobre a demolição. O pedido do embargo da ação foi feito pela construtora responsável pela estrutura, a Rei jaguar construções.

O MP informou que, por conta da liminar, a operação precisou ser suspensa e que não há mais informações sobre o caso até o momento.