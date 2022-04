Caio Douglas deixa Hospital Getúlio Vargas de ambulância - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 25/04/2022 09:14 | Atualizado 25/04/2022 12:43

Rio - O jovem Caio Douglas Nascimento, de 18 anos, baleado na cabeça depois de entrar com a mãe por engano em uma comunidade, recebeu alta na manhã desta segunda-feira (25), por volta das 10h, depois de passar três meses internado no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.

O crime ocorreu no dia 1º de fevereiro, quando Caio e a corretora de seguros Alexsandra Nascimento, sua mãe, voltavam de um fim de semana em um sítio em Magé, na Baixada Fluminense. Ao se distrair no caminho, Alexsandra, sem querer, acabou entrando na Estrada Porto Velho, um dos acessos à Cidade Alta, em Cordovil, na Zona Norte. Antes mesmo de perceber o erro, o carro família foi alvejado por disparos de fuzil e um deles atingiu a cabeça do adolescente.As investigações do caso seguem sendo realizadas pela 38ª DP (Brás de Pina), que busca identificar a autoria do crime e esclarecer o ocorrido.